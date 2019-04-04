رياضة | برشلونة يحدد أولويات صفقات الصيف

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كشف تقاير صحفية إسبانية، عن خطة إدارة برشلونة في ترميم الخط الخلفي الذي أصبح يعانه منه الفريق وذلك في الميركاتو الصيفي.

وقالت صحيفة سبورت الكتالونية، أن رباعي دفاع البرسا في الموسم المقبل سيكون جيرارد بيكيه، صامويل أومتيتي، كليمنت لينجليت، وماتياس دي ليخت.

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وأضافت الصحيفة الكتالونية، أن إدارة البرسا تعمل على الحصول على لاعبين شباب ليكون أن يكون لديها متوسط عمر صغير وعقود طويلة الأجل للمدافعين .

وأشار الصحيفة، إلى أن الثنائي الدفاعي جيسون موريللو وتوماس فيرمايلين هما الأقرب من مغادر الفريق خلال الميركاتو الصيفي.

وأوضحت الصحيفة وضع الشاب لجان كلير توديبو، حيث تري الادارة انه اكتسب الثقة بالفعل، لكن من المرجح أن يفتح البارسا الباب أمام خروجه على سبيل الإعارة للمشاركة بصورة أكبر، وسيتوقف الأمر على سير المفاوضات مع دي ليخت.