رياضة | زيدان يذبح ثلاثي ريال مدريد

يخطط الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لبناء مشروعه الجديد مع الملكي عن طريق ضم العديد من الصفقات المميزة بالصيف المقبل.

ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن زيدان اتفق مع بيريز رئيس النادي على جلب العديد من الصفقات بالصيف المقبل مع السماح لبعض اللاعبين بالرحيل لتمويل هذه الصفقات.

ويبحث زيدان عن التعاقد مع مهاجم صريح ما بين هاري كين مهاجم توتنهام وإيكاردي مهاجم إنتر ميلان على الرغم من تفضيله بقاء كريم بنزيمة.

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ولكن بالنظر لتكلفة الصفقات سنجد أن إيكاردي سيكلف النادي 60 مليون يورو فقط على عكس هاري كين الذي قد تتجاوز صفقته 150 مليون يورو، كما أن زيدان ينوي التخلي عن الثنائي المذكور للتعاقد مع الصربي يوفيتش كونه لا يزال لاعباً صغيراً في السن.

كما سيعتمد زيدان في تشكيلته الموسم المقبل على البرازيلي فينسيوس جونيور مع التعاقد مع البلجيكي هازارد من تشيلسي، بجانب ضم الصفقة الكبري من باريس سان جيرمان كيليان مبابي وفي حالة فشل التعاقد معه سيتجه زيدان لضم ساديو ماني من ليفربول.

وصول مهاجم صريح مع الاعتماد على فينسيوس جونيور بجانب قدوم هازارد مع جناح سريع مثل مبابي أو ماني، سيضعون الثلاثي بيل وفاسكويز وأسينسيو في مأزق كبير.

وتأكد التقارير على أن الصفقات الجديدة التي اختارها زيدان قد تقصي بيل وفاسكويز وأسينسيو من الحسابات في الموسم المقبل.