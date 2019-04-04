رياضة | "عموري" يقترب من تجدد عقده مع الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عموري" يقترب من تجدد عقده مع الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحافية سعودية اليوم الخميس إن الهلال توصل لاتفاق مع اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري" على تجديد عقده مع النادي لمدة موسم إضافي.



ولم يحقق الهلال الاستفادة الكاملة من عموري، بعدما تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة في أكتوبر من العام الماضي، علماً بأن عقده الأصلي مع الفريق سينتهي هذا الموسم، بعدما انضم للفريق مطلع الموسم الحالي قادماً من العين الإماراتي بعقد يمتد لموسم واحد.

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية اليوم الخميس أن "عموري يرى أنه لم يقدم شيئاً للهلال بسبب الإصابة التي لحقت به، فيما يرغب النادي في الإبقاء على اللاعب الموهوب في صفوفه لموسم آخر".

وتوقعت الصحيفة أن "يتم التوقيع مع الدولي الإماراتي نهاية هذا الموسم".