رياضة | تصنيف فيفا: الإمارات تحافظ على مركزها.. والسعودية الـ6 عربياد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصنيف فيفا: الإمارات تحافظ على مركزها.. والسعودية الـ6 عربياد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حافظت الإمارات على مركزها الـ67 في التصنيف العالم لمنتخبات كرة القدم، الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس، فيما تصدرت تونس قائمة المنتخبات العربية.

وواصل المنتخب البلجيكي تصدره للتصنيف العالمي، برصيد 1737، متفوقاً بفارق 3 نقاط عن نظيره الفرنسي، فيما حلت البرازيل بالمركز الثالث برصيد 1676.

فيما يلي المنتخبات الـ10 الأوائل بتصنيف فيفا:

1. بلجيكا 1737 نقطة

2. فرنسا 1734

3. البرازيل 1676

4. إنجلترا 1647

5. كرواتيا 1621

6. أوروغواي 1613

7. البرتغال 1607

8. سويسرا 1604

9. إسبانيا 1601

10. الدنمارك 1586

وفيما يلي تصنيف المنتخبات العربية:

1. تونس 28 على العالم

2. المغرب 45

3. مصر 57

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4. الإمارات 67

5. الجزائر 70

6. السعودية 72

7. العراق 76

8. سوريا 83

9. لبنان، عمان 86

10. الأردن 97

11. فلسطين 99

12. موريتانيا 103

13. ليبيا 105

14. البحرين 111

15. السودان 130

16. اليمن 146

17. جزر القمر 147

18. الكويت 156

19. جيبوتي 197

20. الصومال 203