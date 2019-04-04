رياضة | برشلونة يمنح أرسنال صفقة على طبق من ذهب

يخطط نادي برشلونة الإسباني لبيع أحد نجومه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك من أجل زيادة أرباحه المالية أملًا في التعاقد مع الصفقات المطلوبة في فترة الانتقالات الشتوية.

وذكرت شبكة Espn الإخبارية أن برشلونة يريد أنبرشلونة يريد التضحية بنجمه الفرنسي صامويل أومتيتي في فترة الانتقالات الصيفية مع بيع البرازيلي فيليب كوتينيو والكرواتي إيفان راكيتيتش لتوفير المال اللازم، لضم الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس الهولندي والفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد والصربي لوكا يوفيتش لاعب إينتراخت فرانكفورت الألماني.

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وذكر موقع توتو ميركاتو الإيطالي أن قرار برشلونة أسعد نادي آرسنال الإنجليزي، حيث جهز النادي اللندني عرضًا لضم أومتيتي على سبيل الإعارة.

ويسعى نادي آرسنال لتعزيز صفوفه الدفاعية في فترة الانتقالات الصيفية.

ويلعب أومتيتي المُتوج بكأس العالم مع المنتخب الفرنسي في صفوف برشلونة منذ عام 2016 قادمًا من نادي ليون الفرنسي.