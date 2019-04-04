رياضة | سر ابتعاد فاران عن مانشستر يونايتد

قال الاسكتلندي ستيف نيكول نجم ليفربول الإنجليزي السابق ، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي لن يتحرك للتعاقد مع الفرنسي رفائيل فاران مدافع نادي ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان مانشستر يونايتد انضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع فاران، والذي يرغب في الرحيل عن ريال مدريد بعد نهاية الموسم الجاري.

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ونقلت شبكة Espn الرياضية تصريحات نيكول والذي قال: فاران سيرحل عن ريال مدريد ولكن ليس إلى مانشستر يونايتد، لأن فاران يعاني من الكثير من الإصابات وحالته البدنية لن تسمح له بالتأقلم مع مانشستر يونايتد.

وأضاف نيكول: أرى أن مان يونايتد سيفكر كثيرًا ولن يضمه، لن تحدث الصفقة.

وكان المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد قال بأن فاران لم يُخبره بنيته حول الرحيل عن صفوف الريال في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.