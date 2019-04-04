رياضة | مصر تحافظ على مركزها في تصنيف "فيفا"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن التصنيف الشهر للمنتخبات، اليوم الخميس.

وحافظ المنتخب الوطني على مركزه 57 عالميًا والثامن إفريقيا في التصنيف الشهري، بعدما وتعادل مع النيجر بنتيجة هدف لمثله في المباراة التى جمعتهما بالنيجر ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، قبل أن يخسر ودياً أمام نيجيريا بهدف دون مقابل الشهر الماضي.

واحتفظ منتخب السنغال بصدارة قائمة المنتخبات الإفريقية وارتفع مركزاً واحداً عالميا ليتحتل المرتبة 23، بينا جاء المنتخب التونسي في المركز الثاني إفريقياو 28 عالمياً.