رياضة | مصر تحافظ على مركزها في تصنيف "فيفا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تحافظ على مركزها في تصنيف "فيفا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن التصنيف الشهر للمنتخبات، اليوم الخميس.
وحافظ المنتخب الوطني على مركزه 57 عالميًا والثامن إفريقيا في التصنيف الشهري، بعدما وتعادل مع النيجر بنتيجة هدف لمثله في المباراة التى جمعتهما بالنيجر ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، قبل أن يخسر ودياً أمام نيجيريا بهدف دون مقابل الشهر الماضي.
واحتفظ منتخب السنغال بصدارة قائمة المنتخبات الإفريقية وارتفع مركزاً واحداً عالميا ليتحتل المرتبة 23، بينا جاء المنتخب التونسي في المركز الثاني إفريقياو 28 عالمياً.
وجاء تصنيف أول 10 مننخبات كالتالي:-
1 - بلجيكا ( 1737 نقطة)
2 - فرنسا (1734 نقطة)
3 - البرازيل (1676 نقطة)
4 - إنجلترا (1647 نقطة)
5- كرواتيا (1621 نقطة)
6 - أوروجواي (1613 نقطة)
7- البرتغال (1607 نقطة)
8 - سويسرا (1604 نقطة)
9 - إسبانيا (1601 نقطة)
10 - الدنمارك (1586 نقطة)
وجاء تصنيف أفضل 10 منتخبات إفريقية كالتالي:
23 - السنغال (1515 نقطة)
28 - تونس (1493 نقطة)
42- نيجيريا (1435 نقطة)
45 - المغرب (1429 نقطة)
46 - الكونغو الديموقراطية (1425)
49- غانا (1423)
54- الكاميرون (1399)
57- مصر (1384)
58- بوركينا فاسو (1380)
65- مالي (1365)