رياضة | برشلونة يعثر على بديل ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يعثر على بديل ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مازال الحديث داخل أسوار الكامب نو مستمر عن البديل الحقيقي والكفء لقائد البرسا ليونيل ميسي، حيث وجد أحد كشاف الفريق الكتالوني ضالته في لاعب صاعد في الباراجواي يدعى فيرناندو أوفيلار والملقب بـ “ليونيل ميسي الجديد”، وذلك لما يملكه من مهارات استثنائية جعلت منه محط أنظار العالم كله.

ويبلغ اللاعب الصاعد 15 عامًا، حيث يلعب رفقة نادي سيرو بورتينو، ويري فيه الجميع مستقبل مشرق يشبه الأسطورة ميسي ، في حالة أحترافه في أوروبا قبل حلول عام 2021.

وبحسب موقع “ون فوتبول” الشهير، فإن إدارة البرسا قررت أن تأخذ حطوة تجاه هذه الصفقة حيث أرسلت كشافة النادي إلى الباراجواي لمراقبته عن كثب في أكثر من مباراة، وذلك على أمل إيجاد لاعب يمكنه سد الفراغ الذي سيتركه ليونيل ميسي بعد الاعتزال أو الرحيل.

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وأوضح الموقع ذات الصيت العالي، أن برشلونة يرغب في الحصول على خدمات اللاعب الشاب بمجرد وصوله إلى سن 16 عام، وسيحدث ذلك في شهر يناير القادم، مما يعني أن الصفقة قد تتم في الميركاتو الشتوي وليس في الصيف المقبل.

والجدير بالذكر: أن هناك عدة أندية أخرى تتنافس من أجل الحصول على خدمات اللاعب أبرزهم بنفيكا، بوروسيا دورتموند ويوفنتوس، ومن المتوقع أن تنضم أندية جديدة للسباق خلال الفترة القادمة.