رياضة | اليوم .. السنطة يواجة "شباس" في ملعب قويسنا بترقي القسم الرابع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم .. السنطة يواجة "شباس" في ملعب قويسنا بترقي القسم الرابع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الثالثة من عصر اليوم الخميس، مباراة هامة ومرتقبة تجمع بين فريق السنطة، مع نظيرة فريق مركز شباب شباس الشهداء بطل القسم الرابع في كفر الشيخ، بالجولة الأولى لمنافسات دورة الترقي المؤهلة للقسم الثالث.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب مركز شباب قويسنا، ويحصل فريق ميت خلف الطرف الثالث بتلك المجموعة على راحه.

ويقام نظام الترقي من دوري من دور واحد ويتأهل الأول والثاني مباشرة للقسم الثالث، بيبقى يبقى الأخير بدوري القسم الرابع.