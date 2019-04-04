رياضة | "البلدوزر" على أعتاب العودة للزمالك

اقترب مصطفى محمد مهاجم الزمالك والمعار لطلائع الجيش من العودة إلى صفوف الفارس الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية القادم.

ويقدم مستوى مصطفى محمد مستويات رائعة مع طلائع الجيش في الموسم الحالي ونجح في لفت الأنظار إليه والحصول على ثقة الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري الذي استدعاه لمعسكر الفراعنة الأخير.

وأثنى الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري كريستينا جروس، على إمكانيات المهاجم الشاب ورحب بفكرة عودته للأبيض في الموسم المقبل، بعد تألقه اللافت للنظر في الفترة الماضية.

جدد مسؤولو نادي الزمالك رفضهم فكرة عودة باسم مرسي لصفوف الفارس الأبيض مرة أخرى بعد فسخ تعاقده مع فريق سموحة السكندري على خلفية أزمته مع الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

ونشبت أزمة قوية بين باسم مرسي وحسام حسن خلال الأيام القليلة الماضية قرر على أثرها مسؤولي النادي السكندري فسخ التعاقد مع اللاعب وخصم جميع مستحقاته المالية.

ويرى مسؤولو الزمالك أن الفريق ليس بحاجة إلى خدمات باسم مرسي في الفترة القادمة ولا سيما بعد تراجع مستواه وعدم ظهوره بشكل جيد مع الفريق السكندري في الفترة الماضية.

ويفضل مسؤولو الزمالك عودة مصطفى محمد مهاجم الفريق المعار لطلائع الجيش ليكون المهاجم الثالث بجانب كل من الدولي المغربي خالد بوطيب وعمر السعيد.

ومن المنتظر أن يعرض مسؤولو الزمالك اللاعب للبيع مع نهاية الموسم الجاري للاستفادة من عائد بيعه على تدعيم صفقات الشتاء.