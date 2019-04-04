رياضة | "البلدوزر" على أعتاب العودة للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البلدوزر" على أعتاب العودة للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اقترب مصطفى محمد مهاجم الزمالك والمعار لطلائع الجيش من العودة إلى صفوف الفارس الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية القادم.
ويقدم مستوى مصطفى محمد مستويات رائعة مع طلائع الجيش في الموسم الحالي ونجح في لفت الأنظار إليه والحصول على ثقة الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري الذي استدعاه لمعسكر الفراعنة الأخير.
وأثنى الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري كريستينا جروس، على إمكانيات المهاجم الشاب ورحب بفكرة عودته للأبيض في الموسم المقبل، بعد تألقه اللافت للنظر في الفترة الماضية.
جدد مسؤولو نادي الزمالك رفضهم فكرة عودة باسم مرسي لصفوف الفارس الأبيض مرة أخرى بعد فسخ تعاقده مع فريق سموحة السكندري على خلفية أزمته مع الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.
ونشبت أزمة قوية بين باسم مرسي وحسام حسن خلال الأيام القليلة الماضية قرر على أثرها مسؤولي النادي السكندري فسخ التعاقد مع اللاعب وخصم جميع مستحقاته المالية.
ويرى مسؤولو الزمالك أن الفريق ليس بحاجة إلى خدمات باسم مرسي في الفترة القادمة ولا سيما بعد تراجع مستواه وعدم ظهوره بشكل جيد مع الفريق السكندري في الفترة الماضية.
ويفضل مسؤولو الزمالك عودة مصطفى محمد مهاجم الفريق المعار لطلائع الجيش ليكون المهاجم الثالث بجانب كل من الدولي المغربي خالد بوطيب وعمر السعيد.
ومن المنتظر أن يعرض مسؤولو الزمالك اللاعب للبيع مع نهاية الموسم الجاري للاستفادة من عائد بيعه على تدعيم صفقات الشتاء.
"أبوجبل" يتمسك بالزمالك ويرفض إغراءات سموحة
تمسك محمد أبوجبل حارس مرمى سموحة ومنتخب مصر بالانضمام للزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بعد تلقيه مفاوضات شفهية من مسؤولي النادي الأبيض.
وفشلت مفاوضات مسؤولي سموحة مع الحارس الدولي من أجل تمديد تعاقده مع النادي السكندري في الفترة القادمة إلا أن الحارس تمسك بالرحيل لخوض تجربة جديدة في الدوري المصري.
ويفكر مسؤولو النادي السكندري في بيع الحارس الدولي لأحد القطتبين بعد دخولهما في مفاوضات شفهية لضمه بداية من الموسم المقبل.
ويفضل محمد أبوجبل الانضمام للزمالك على الأهلي وخاصة وانه حصل على وعد بحماية عرين الأبيض بشكل أساسي والحصول على فرصة كاملة عن الفترة السابقة.
الزمالك يؤمن فرجاني ساسي لـ2023
يدرس مسئولو الزمالك تمديد عقد فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم حتى 2023 بعد المستويات المميزة التي ظهر عليها خلال الموسم الجاري.
وينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك في 2021 لكن الإدارة ترغب في بقائه لفترة أطول وحسم الأمور مبكرًا للحفاظ على تركيزه وعدم تشتيت ذهنه بأية أمور بعيدة عن المستطيل الأخضر بالإضافة إلى قطع الطريق على بعض وكلاء اللاعبين وشركات التسويق ومحاولات لجلب عروض للاعب من أوروبا لكن الأمر مرفوض بشكل نهائي من جانب إدارة الزمالك المتمسكة به.