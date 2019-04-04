رياضة | تحول مفاجئ يقرب ساديو ماني من ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحول مفاجئ يقرب ساديو ماني من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني دفعة قوية في صفقة التعاقد مع السنغالي ساديو ماني مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي في الفترة المقبلة.

وكان ريال مدريد بقيادة الفرنسي زيدان قد وضعوا ساديو ماني على قائمة التعاقدات الصيفية لضمه للفريق في حالة فشل التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي.

افاد موقع الدون بالون الإسباني، أن ساديو ماني اقترب من ريال مدريد في الصيف القادم بعدما اتفق ليفربول مع نبيل فقير لاعب ليون على الانضمام للريدز.

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