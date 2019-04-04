رياضة | كوتينيو يحسم قرار الرحيل عن برشلونة

أبدى نادي تشيلسي الإنجليزي، اهتمامه الشديد مؤخرًا بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة الإسباني بعد نهاية الموسم الجاري.

ودخل تشيلسي في سباق الأندية الراغبة في ضم كوتينيو، حيث دخل تشيلسي في المنافسة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي لضم كوتينيو.

وذكر الصحفي البرازيلي مارسيلو بيكلر عبر حسابه الرسمي في تويتر، أن كوتينيو لا يريد مغادرة برشلونة ويرغب في إثبات ذاته مع النادي الكتالوني خلال الموسم المقبل.

وكان كوتينيو انضم إلى صفوف برشلونة في يناير من عام 2018 مقابل 142 مليون جنيه إسترليني، وتعرض لانتقادات عديدة من قبل جماهير برشلونة بسبب عدم قدرته حتى الآن على صناعة الفارق للبارسا.