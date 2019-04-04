رياضة | ثورة مانشستر يونايتد.. تعرف على الصفقات القادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثورة مانشستر يونايتد.. تعرف على الصفقات القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يستعد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، لثورة تغيير في صفوفه قبل الموسم المقبل، وذلك بعد سوء وتذبذب النتائج في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في المواسم الأخيرة.
وكشفت صحيفة التلغراف وشبكة الـBBC الإنجليزية أن مانشستر يونايتد يستعد لأضخم نشاط صيفي منذ 4 سنوات حيث سيبدأ النادي عملية إعادة بناء الفريق بقيادة سولشاير ، وسيقوم ببيع 6 لاعبين في الميركاتو الصيفي المقبل.
كما أكد الصحفي الإنجليزي جيمس روبسون أن مانشستر يونايتد سيدعم المدرب سولشاير بقوة ليضع بصمته في النادي هذا الصيف بـ 5 صفقات جديدة والموافقة على رحيل أكثر من 5 لاعبين في المقابل.
ويبدأ مانشستر يونايتد ثورة تصحيح المسار بتعيين أول مدير رياضي في تاريخ النادي خلال الصيف المقبل.
ويرغب سولشاير بالتعاقد مع لاعبين بريطانيين، ويرى بأن النادي يحتاج لتعزيز في كافة الخطوط ليقلص الفجوة مع مانشستر سيتي وليفربول وقد أبلغ وودوارد بذلك.
كما سيقوم سولشاير بتصعيد عدة لاعبين من أكاديمية النادي ضمن عملية إعادة بناء الفريق.ويريد سولشاير مدرب اليونايتد التوقيع مع 5 لاعبين هذا الصيف في المراكز التالية: قلب دفاع - ظهير أيمن - محور دفاعي - لاعب وسط مُبتكر ، مهاجم متعدد المراكز يجيد اللعب على الأجنحة.
كما يأتي على رأس اهتمامات سولشاير ، لاعب بوروسيا دورتموند سانشو الذي سيكلف خزينة المانيو حوالي 100 مليون جنيه إسترليني ، وآرون وان بيساكا لاعب كريستال بالاس المصنف بـ40 مليون جنيه إسترليني ، ويراقبون لاعبين آخرين من إنجلترا ، لاعب خط وسط وست هام ديكلان رايس وجناح تشيلسي كالوم هودسون أودوي.
ومع ذلك ، لا يبدو أن جاريث بيل جناح ريال مدريد أنه يندرج ضمن أفكار يونايتد ، بينما تم ربط يونايتد مع برونو فرنانديز لاعب وسط سبورتينج لشبونة وساؤول نيجويز لاعب وسط أتلتيكو مدريد ، وكذلك مهاجم بنفيكا جواو فيليكس وجناح برشلونة فيليب كوتينيو.
في حين يحوم الشك حول مستقبل سانشيز مع النادي ، راتبه يمثل عائقًا وسيتوجب على النادي واللاعب التوصل لـ تسويّة تسهل خروجه. يُذكر أن عقد سانشيز مستمر لـ 3 سنوات أخرى والنادي يواجه خطر تحمّل أعباء اللاعب الماديّة لبعض الوقت ، ومع ذلك سيكون سولشاير صاحب القرار في بقاء أليكسيس سانشيز أو رحيله.
وفيما يلي اللاعبين المتوقع مغادرتهم الأولد ترافورد هذا الصيف:
- فالنسيا
- دارميان
- روخو
- ماتا
- هيريرا
- سانشيز
- إيريك بايلي