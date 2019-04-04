رياضة | ثورة مانشستر يونايتد.. تعرف على الصفقات القادمة

يستعد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، لثورة تغيير في صفوفه قبل الموسم المقبل، وذلك بعد سوء وتذبذب النتائج في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في المواسم الأخيرة.



ووفقا لصحيفة ديلي تلغراف الإنجليزية ، فإن النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لليونايتد يريد التخلص من 6 لاعبين من قائمة فريقه الحالية، بالسماح لهم بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفي المقابل يريد المدرب النرويجي ضم 5 لاعبين من طراز رفيع لزيادة جودة فريقه.

وكشفت صحيفة التلغراف وشبكة الـBBC الإنجليزية أن مانشستر يونايتد يستعد لأضخم نشاط صيفي منذ 4 سنوات حيث سيبدأ النادي عملية إعادة بناء الفريق بقيادة سولشاير ، وسيقوم ببيع 6 لاعبين في الميركاتو الصيفي المقبل.

كما أكد الصحفي الإنجليزي جيمس روبسون أن مانشستر يونايتد سيدعم المدرب سولشاير بقوة ليضع بصمته في النادي هذا الصيف بـ 5 صفقات جديدة والموافقة على رحيل أكثر من 5 لاعبين في المقابل.