رياضة | قرار صادم من الزمالك بشأن باسم مرسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار صادم من الزمالك بشأن باسم مرسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد مسؤولو نادي الزمالك رفضهم فكرة عودة باسم مرسي لصفوف الفارس الأبيض مرة أخرى بعد فسخ تعاقده مع فريق سموحة السكندري على خلفية أزمته مع الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

ونشبت أزمة قوية بين باسم مرسي وحسام حسن خلال الأيام القليلة الماضية قرر على أثرها مسؤولي النادي السكندري فسخ التعاقد مع اللاعب وخصم جميع مستحقاته المالية.

ويرى مسؤولو الزمالك أن الفريق ليس بحاجة إلى خدمات باسم مرسي في الفترة القادمة ولا سيما بعد تراجع مستواه وعدم ظهوره بشكل جيد مع الفريق السكندري في الفترة الماضية.

ويفضل مسؤولو الزمالك عودة مصطفى محمد مهاجم الفريق المعار لطلائع الجيش ليكون المهاجم الثالث بجانب كل من الدولي المغربي خالد بوطيب وعمر السعيد.

ومن المنتظر أن يعرض مسؤولو الزمالك اللاعب للبيع مع نهاية الموسم الجاري للاستفادة من عائد بيعه على تدعيم صفقات الشتاء.