رياضة | زيدان يوجه صدمة مدوية للحارس كورتوا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يوجه صدمة مدوية للحارس كورتوا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجه الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني إلى إمكانية صدمة للحارس البلجيكي تيبو كورتوا في صيف 2019.
وكان كورتوا قد خيّب آمال جماهير نادي ريال مدريد ولم ينجح في التألق بالصورة المعروفة عنه وذلك منذ انضمامه للريال قادمًا من تشيلسي الإنجليزي في صيف 2018.
وتحدث زيدان في الوقت السابق عن مصير حراسة مرمى ريال مدريد خلال الفترة المقبلة قائلًا: إشراك الحارس بصورة أساسية يعتمد على مدى تألقه وجاهزيته، والمكان ليس مضمونًا، رغم أنني أمتلك 3 حراس جيدين.
وذُكر خلال الفترة الأخيرة، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مهتم بالتعاقد مع كورتوا في حال رحل عن ريال مدريد.
وقد يتجه المدرب زيدان للاعتماد على الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس كحارس أساسي لـ ريال مدريد بداية من الموسم المقبل.