رياضة | بعثة الزمالك تطير للمغرب اليوم استعدادا لمواجهة حسنية أغادير

تطير بعثة فريق الزمالك إلى المغرب اليوم استعدادا لمواجهة حسنية أغادير فى ذهاب ثمن نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها الأحد المقبل.

وقام أيمن حافظ المنسق العام للزمالك بإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بسفر البعثة، وفندق الإقامة وملعب التدريبات، ومراسم الاستقبال فى المغرب.

ويفتقد الزمالك في أمام بطل المغرب لخدمات الثنائي فرجاني ساسي وحميد أحداد بسبب الإيقاف.

محمد عواد: لدي عروض احتراف والدوري السعودي أقوى من المصري

كشف محمد عواد، حارس مرمى نادي الوحدة السعودي ومنتخب مصر ، عن وصول عدة عروض احترافية له وسيتم تقديمها لنادي الإسماعيلي.

وكان عواد قد خرج من الإسماعيلي معاراً لصفوف الوحدة السعودي في صيف 2018 لمدة موسم واحد وقدم مستوى مميز وهو الحارس الأساسي في فريقه حتى الآن.

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وقال عواد، في تصريحاته مع قناة العربية: "حتى الآن لم يكن هناك مفاوضات من الوحدة مع الاسماعيلي لتجديد الاعارة، ومستوى الدوري السعودي أعلى من المصري".

وتابع: "الفريق قادر على المنافسة على البطولات الموسم المقبل نظير إمكانيات اللاعبين سواء الأجانب أو السعوديين، الهدف الرئيسي للفريق هو الاستمرار في الدوري السعودي موسما آخر وأعتقد أننا حققنا هذا الهدف قبل نهاية الدور الأول".

وأضاف: "العرض الذي وصل إلى وكيل أعمالي من فريق أوروبي وأتمنى أن تكون هناك مفاوضات من أندية سعودية ومصرية ولكن هذا لم يحدث حتى الآن".

وأشار: "فاجئني تصريح رئيس الإسماعيلي بضرورة عودتي الموسم المقبل وسعيد بذلك ولكن أيضا لدي الرغبة في الاستمرار في الدوري السعودي لقوته".

وأتم تصريحاته: "قبل أن أظهر في البرنامج قبل قليل وصلني خبر أن هناك عروض وصلتني وسيتم تقديمها إلى إدارة الاسماعيلي".