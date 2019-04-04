رياضة | باريخو يكشف سر الفوز على ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريخو يكشف سر الفوز على ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث باريخو لاعب وسط فريق فالنسيا الإسباني عن الفوز على فريق ريال مدريد يوم امس بهدفين مقابل هدف في الجولة الثلاثين من الدوري.

نشرت صحيفة الموندو ديبورتيفو تصريحات باريخو قائلا: نحن في لحظة عظيمة مع المدرب مارسيلينو، كل مباراة بالنسبة لنا مثل النهائي علينا أن نفكر في المباراة القادمة.

واضاف: هدفنا المشاركة في دوري أبطال اوروبا الموسم المقبل، ريال مدريد كان متفوق علينا في بعض لحظات المباراة ولكننا نجحنا في التفوق بالنهاية.

وتابع: لم نبدأ الموسم الحالي بطريقة جيدة ولكني قلت في يناير أن الفريق بدأ في التطور لأني رأيته يعمل بجدية في التدريبات كل يوم.

واختتم تصريحاته قائلا: العمل يؤتي بثماره في النهاية ونأمل في مواصلة السير على نهج الانتصارات بالمباريات القادمة.