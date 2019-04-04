رياضة | أرسنال يدخل سباق التعاقد مع نجم روما الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسنال يدخل سباق التعاقد مع نجم روما الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل النجم الإيطالي الشاب نيكولو زانيولو، لاعب روما، ضمن قائمة المطلوبين في آرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بناء على طلب مدرب الجانرز، الإسباني أوناي إيمري.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن آرسنال وضع زانيولو ضمن أبرز اهتماماته الصيفية، لكن هذه الرغبة يواجهها تمسك روما باللاعب صاحب الـ19 عاما، حيث يخطط لمتديد عقده حتى عام 2024، مع زيادة راتبه من أجل تحصينه في ظل العروض القوية للتعاقد معه من كبار الكرة الأوروبية.

Advertisements

ولا يمتلك زانيولو شرطا جزائيا في عقده، لكنه يُقدر بـ 60 مليون يورو على الأقل، كما يحظى باهتمام العديد من الأندية وأبرزها ريال مدريد يوفنتوس.

ولا يعتبر زانيولو هو الهدف الهجومي الوحيد لآرسنال في الصيف المقبل، بل هناك الاسكتلندي رايان فريزر، لاعب بورنموث.

وفي سياق متصل، نقلت الصحيفة تصريحا لمارك أوفارمارس، المدير الرياضي لنادي أياكس، الذي أكد أن ناديه لن يتخلى عن أي لاعب للمدفعجية خاصة المدافع الأرجنتيني نيكولاس تاجليافيكو.