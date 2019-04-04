انت الان تتابع تفاصيل خبر زيدان يتلقى هزيمته الأولى في ولايته الثانية مع "الملكي" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 4 أبريل 2019 11:13 صباحاً - ألحق نادي فالنسيا الهزيمة الأولى بريال مدريد منذ عودة الفرنسي زين الدين زيدان لتولي تدريب الفريق الملكي، بتغلّبه عليه (2-1)، في القمة التي جرت على ملعب "مستايا"، مساء الأربعاء، ضمن الجولة الـ30 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وضع البرتغالي غونزالو غويديس "الخفافيش" في المقدمة بهدف أول في الدقيقة الـ35، وأضاف زميله المدافع الأرجنتيني إيزيكل غاراي هدفاً ثانياً في الدقيقة الـ83.

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ولم يكن هدف الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع كافياً لمنع سقوط "الملوك" محلياً.

بهذه النتيجة رفع فالنسيا رصيده إلى 46 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الليغا، الذي يتصدره برشلونة بـ70 نقطة، فيما توقف رصيد "البلانكو" عند 57 نقطة بالمركز الثالث.

وفي 11 مارس المنصرم، عيّن ريال مدريد زيدان مدرباً جديداً للفريق الأول، بعدما انهار موسم الفريق الملكي بسقوطه في مناسبتين متتاليتين أمام برشلونة في مسابقتي كأس الملك والليغا توالياً، إضافة إلى هزيمة مدوية على أرضه أمام أياكس أمستردام الهولندي، ليفقد لقبه بطلاً لدوري أبطال أوروبا في النسخ الثلاث الماضية.