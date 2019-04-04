شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تمنح العراق مدينة رياضية ومليار دولار والان مع التفاصيل

منحت المملكة العربية السعودية، العراق مدينة رياضية هدية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كما قدمت مليار دولار للمساهمة في التنمية.

ووفق ما نشرته وكالة "وام" السعودية الرسمية - أعلن رئيس وفد المملكة في اجتماعات الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي - العراقي معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي عن بناء مدينة رياضية لأبناء العراق هدية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وتقديم منحة من المملكة للعراق بمبلغ مليار دولار للمساهمة في تنميته لتكون المملكة شريكاً أساسياً في نهضة العراق.

كما أعلن الوزير القصبي عن افتتاح قنصلية المملكة في بغداد غدًا، على أن تفتتح ثلاث قنصليات أخرى قريبًا في عدد من المحافظات العراقية.

وبين معالي الوزير في تصريح صحفي عقب وصوله العاصمة العراقية بغداد أن منفذ عرعر الحدودي بين المملكة والعراق سينتهي العمل به بعد ستة أشهر من الآن، فيما يمضي العمل قدمًا لبناء المدينة الرياضية في بغداد بعد تخصيص الأرض لإنشائها، مشيرا إلى أن هناك عددًا من الاتفاقيات الاقتصادية جاهزة للتوقيع بين البلدين.