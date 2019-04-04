أخبار الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 3 / 4 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 3 / 4 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يستعيد صدارة الدورى بالتغلب على سموحة بهدف "ساسى"

الزمالك يستعيد صدارة الدورى بالتغلب على سموحة بهدف "ساسى"

تغلب الزمالك على سموحة، بهدف نظيف سجله فرجانى ساسى، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على استاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع والعشرين بالدورى الممتاز.

صورة .. فرج عامر معلقا على ضربة جزاء الزمالك : " حسبي اللة ونعم الوكيل "

علق محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك على ضربة الجزاء التى احتسبت على فريقه أمام الزمالك فى المباراة المقامة بينهما حاليا باستاد بتروسبورت التى تجمعهما حاليا .

رسميا.. استاد السويس يستقبل مباريات الأهلى والزمالك فى أفريقيا

أكد العقيد وليد كامل مدير استاد السويس إبلاغه رسميا من منطقة السويس لكرة القدم باستضافة استاد الجيش لمباريات ناديى الأهلى والزمالك ببطولتى دورى الأبطال والكونفدرالية.

صن داونز يطلب ثلاث تدريبات علي ملعب السويس استعدادا" للاهلي تواصلت إدارة صن داونز الجنوب أفريقي مع إدارة استاد السويس لحجز مواعيد تدريب الفريق الأول لكرة القدم قبل مواجهة الأهلي في إياب الربع النهائي لبطولة دوري الأبطال الأفريقي المقرر لها 13 أبريل القادم .

اتجاه لنقل مباراة الأهلى وصن داونز للقاهرة بدلا من السويس أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن هناك محاولات من قبل مجلس الإدارة لنقل مباراة الإياب بين الأهلى وصن داونز المقرر إقامتها يوم 13 أبريل الجارى فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

محمد فضل يتفقد مطار القاهرة قبل وصول الوفود المشاركة فى قرعة الكان يتفقد محمد فضل مدير بطولة أمم أفريقيا وطارق كمال رئيس لجنة المراسم بالبطولة، خلال الأيام المقبلة، مطار القاهرة الدولى للاطمئنان على الاستعدادات الخاصة باستقبال الوفود المشاركة فى حفل سحب قرعة كان 2019. Advertisements

عبد الحفيظ يبلغ الشحات رسميا بالعقوبة.. واللاعب يؤكد احترامه للجهاز الفنى

عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى جلسة خاصة مع حسين الشحات لاعب الفريق، أبلغه خلالها بالغرامة المالية التى تم توقيعها عليه وفقا للائحة نظرا لما بدر منه أثناء استبداله أمس فى مباراة الاتحاد السكندرى.

الأهلي يطير إلى جنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة صن داونز

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي إلى جنوب أفريقيا ظهر اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقى، المقرر لها عصر السبت المقبل فى ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال الأفريقى.