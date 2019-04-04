شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم الحكام البرتغالى لمباراة الزمالك وسموحة يغادر القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغادر القاهرة فجر اليوم طاقم الحكام البرتغالى الذى أدار مباراة الزمالك وسموحة الذى أقيم مساء أمس فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ24 بالدورى، وانتهى بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف عبر ركلة جزاء سددها فرجانى ساسى.

ويضم الطاقم البرتغالى جوان بينرو حكم ساحة ، وبيدرو موتا مساعد أول، برونو خودريجيس مساعد ثان ، ومانويل أوليفر حكم رابع.

يذكر أن الزمالك كان قد أعلن استقدام حكام اجانب لمبارياته المقبلة فى الدورى.