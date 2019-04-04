رغم إعلان العميد .. 3 أسباب تصعّب تولي حسام حسن تدريب منتخب السنغال

أحمد هاني

أكد حسام حسن المدير الفني لسموحة، تلقيه عرضا لتدريب المنتخب السنغالي، لقيادته خلال كأس الأمم الإفريقية المقبلة، وعلى الرغم من تأكيده إضافة إلى التقارير المصرية التي أشارت إلى هذا الأمر، إلا أن هناك 3 أسباب تمنع إتمام التعاقد.

المدرب الحالي عقده يمتد حتى 2021

كان الاتحاد السنغالي لكرة القدم أعلن تمديد عقد أليو سيسيه المدير الفني الحالي للسنغال في قيادة المنتخب حتى عام 2021 بعد انتهاء بطولة كأس العالم بروسيا 2018.

أعلن الاتحاد السنغالي استمرار أليو سيسيه مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، في قيادة منتخب...