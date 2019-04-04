النشرة الرياضية..عرض سنغالي لحسام حسن.. واعتذار الشحات.. وإيقاف ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الأربعاء 3 إبريل 2019.

قائمة الأهلي للقاء صنداونز.. عودة أيمن أشرف.. وظهور حمدي فتحي

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي عن قائمة فريقه لمواجهة صنداونز الجنوب أفريقي في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا.

الشحات يعتذر عن واقعة "التبديل" ويؤكد احترامه للعقوبة والجهاز الفني

اعتذر حسين الشحات لاعب الأهلي عما بدر منه عقب خروجه من مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري والتي جمعتهما في إطار منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري.

مصدر يوضح لمصراوي.. موقف عبدالله جمعة من مباراة أغادير بالكونفدرالية

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول بنادي الزمالك عن اقتراب عبدالله جمعة الظهير الأيسر من اللحاق بمباراة حسنية أغادير المغربي في ذهاب دور الثمانية للكونفدرالية الأفريقية.

حفل مجاني للجماهير "الصفراء" قبل مواجهة صنداونز والأهلي

أعلن نادي صنداونز الجنوب إفريقي عن حفل على استاد لوكاس موريبي قبل مواجهة الأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

لجنة الانضباط ترفض الاستئناف وتقرر إيقاف حسين السيد

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي، إيقاف لاعب الاتفاق حسين السيد 4 مباريات، بسبب ما بدر منه بالاعتراض على حكم مباراة فريقه أمام النصر، والتي أقيمت يوم 8 مارس، ليتلقى طرد مباشر.

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نقل بيليه للمستشفى بعد لقائه مبابي في باريس

تم نقل الجوهرة السمراء البرازيلي بيليه إلى أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس، التي التقى بها النجم الشاب كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، حسبما أفادت وسائل إعلام فرنسية اليوم الأربعاء.

الزمالك يفقد فرجاني ساسي أمام المصري للإيقاف

يفقد فريق الزمالك نجمه التونسي فرجاني ساسي في مباراة الجولة 28 في الدوري المصري ضد المصري المقرر إقامتها يوم 11 من الشهر الجاري.

حسام حسن يتلقى عرضا لتدريب السنغال.. وفرج عامر يحسم الأمر

أكد حسام حسن المدير الفني لسموحة، تلقيه عرضا لتدريب المنتخب السنغالي، لقيادته خلال كأس الامم الإفريقية المقبلة.

سموحة يوضح موقفه من انتقال حسام حسن لتدريب السنغال

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة السكندري أنه مجلس إدارته رفض رحيل حسام حسن حسن لتدريب منتخب السنغال، بعد أن تلقى عرضاً من المنتخب الإفريقي الكبير.

فالنسيا يُذيق ريال مدريد هزيمته الأولى تحت ولاية زيدان الثانية

تلقى ريال مدريد الإسباني هزيمته الأولى تحت الولاية الثانية للمدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، بثنائية لهدف من نظيره فالنسيا بالدوري الإسباني.

سيتي يخطف صدارة الدوري الإنجليزي مجددًا من ليفربول

استعاد مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الانجليزي لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 2 / صفر على ضيفه كارديف سيتي اليوم الأربعاء في المرحلة الثالثة والثلاثين للمسابقة.