أهداف الأربعاء.. سيتي والزمالك يستعيدان الصدارة.. والسقوط الأول لزيدان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأهداف التي سجلت يوم الأربعاء 3 إبريل 2019. ثلاثية باريس سان جيرمان في نانت أهداف مباراة فالنسيا وريال مدريد ملعب توتنهام الجديد Advertisements هدفا مانشستر سيتي في كارديف هدفا توتنهام في كريستال بالاس أهداف مباراة بايرن ميونيخ وهايدنهايم ثلاثية تشيلسي في برايتون

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