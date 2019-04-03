رياضة | نابولي يحصن نجمه من إغراءات ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نابولي يحصن نجمه من إغراءات ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت إدارة الفريق الكرة الاول بنادي نابولي الإيطالي تحصين مدافع الفريق السنغالي كاليدو كوليبالي من أجل إبعاده عن الرحيل لريال مدريد الإسباني الساعي للتفاوض معه والحصول على خدماته خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت تقارير صحيفة صادرة اليوم الأربعاء من العاصمة الإسبانية مدريد أن الريال يفكر في تدعيم خط الدفاع بالحصول على توقيع كوليبالي لتعويض الغياب المحتمل للفرنسي رفائيل فاران الذي حسم مسألة رحيله عن قلعة الملكي في يونيو المقبل.

وكان نابولي قد تقدم بعرض كبير لكوليبالي مفاده زياده في الراتب ليصل إلى الضعف تقريباً ويضعه في قائمة أكثر اللاعبين الغير قابلين للمس من الفرق الأخرى وسيصل عرض نابولي للسنغالي إلى سبعة ملايين يورو كراتب سنوي مع تفعيل قيمة الشرط الجزائي له ليصل إلى 150 مليون يورو حتى العام 2020.