شكرا لقرائتكم هزيمة الزمالك 2\1 أمام المقاولون فى بطولة الجمهورية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمكن شباب المقاولون العرب من إحراز الفوز على فريق الزمالك بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت عصر اليوم على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر.

المقاولون والزمالك

سجل هدفى المقاولون أحمد محمد ومختار سليمان، واتسمت المباراة بأداء مميز لفريق المقاولون، حيث ضم تشكيل المقاولون "إسلام فؤاد وطيطا وعبدالله السيد وهشام يحيى ومحمد مرسى وتريكة وعبدالرحيم مصطفى ومن خلفهم الحارس محمد أشرف".

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الزمالك والمقاولون

الجهاز الفنى للمقاولون بقيادة مجدى مصطفى، وأحمد كمونة مدرب عام، ومحمد عز مدرب، وعلى يحى مدرب حراس مرمى، وهانى عدلى إدارى الفريق، ومحمد فوزى علاج طبيعى، ونادر نشأت أحمال، تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين، وعبدالفتاح صالح المدير الادارى والمشرف العام على الكرة، و المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس الإدارة.