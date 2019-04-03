شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. هل يكون الثلاثاء المقبل آخر أيام عمرو فهمى بالكاف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحسم الاتحاد الإفريقى لكرة القدم فى اجتماع مكتبه التنفيذى الذى يعقد على مدار يومى، الاثنين والثلاثاء المقبلين، بالقاهرة، مصير المصرى عمرو مصطفى فهمى السكرتير العام للاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف". لقراءة تفاصيل التقرير اضغط هنا..

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