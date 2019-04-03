شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوافق على إقامة مباراة المصرى والزمالك بالسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى النادى المصرى تأكيدات من اتحاد الكرة بإقامة مباراته المقبلة فى الدورى أمام الزمالك والمحدد لها يوم الخميس المقبل 11 ابريل، على ستاد السويس.

كان المصرى طلب من اتحاد الكرة إقامة المباراة على ستاد السويس بسبب سوء أرضية برج العرب خلال الفترة الأخيرة وإغلاق الملعب للصيانة، وهو ما وافق عليه الزمالك أيضا، وبالتالى وافق اتحاد الكرة على طلب المصرى.

يذكر أن الزمالك سيواجه مساء اليوم سموحة فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ24 بالدورى.