شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. الزمالك 1 سموحة 0.. أوباما يهدر هدف من صناعة البديل النقاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 60 دقيقة من عمر مباراة الزمالك وسموحة، وحافظ الفريق الأبيض على تقدمه بهدف نظيف سجله فرجانى ساسى، فى المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع والعشرين بالدورى الممتاز.

الشوط الأول

بدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالى:"محمود جنش فى حراسة المرمى، حازم إمام، محمود الونش، محمد عبد الغنى، بهاء مجدى فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وكهربا فى خط الوسط، خالد بوطيب فى خط الهجوم".

فيما دخل سموحة المباراة بتشكيل مكون من:"محمد أبوجبل فى حراسة المرمى، أحمد صبحي والسيد فريد ومحمود منصور وكريم يحيى فى خط الدفاع، إسلام صالح شريف رضا ومحمود سامي وايدي إيمومو فى خط الوسط، أوميد أوكري وديريك نسيبامبي فى خط الهجوم".

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ضغط الزمالك مبكراً على سموحة بحثا عن تسجيل الهدف الأول وانفرد كهربا بمحمد أبو جبل فى الدقيقة 2 ولكن سدد الكرة بيسراه ضعيفة فى يد حارس سموحة ثم مرر حازم إمام ظهير الزمالك عرضية فى الدقيقة 5 قابلها فرجانى ساسى برأسه جاءت بجانب القائم الأيسر لسموحة وواصل الأبيض هجماته وسط دفاع لسموحة مع محاولتين للفريق السكندرى على الجانب الهجومى.

فى الدقيقة 21، مرر بهاء مجدى كرة طولية رائعة إلى المنطلق أحمد زيزو ليتوغل داخل منطقة جزاء سموحة ويمررها إلى خالد بوطيب الذى حولها بغرابة بعيدا عن مرمى الفريق السكندرى ليستمر الأبيض فى محاولاته ولكن دون جدوى ليستمر التعادل السلبى.

فى الدقيقة 35، احتسب الحكم البرتغالى ركلة جزاء لصالح الزمالك بداعى تدخل كريم يحيى لاعب سموحة مع بوطيب داخل منطقة الجزاء واعترض لاعبى الفريق السكندرى حول صحة ركلة الجزاء التى نفذها فرجانى ساسى فى الدقيقة 37 وأسكنها فى شباك أبو جبل.

الشوط الثانى

فى الدقيقة 48، تعرض حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك للإصابة ما أدى إلى الدفع بالتونسى حمدى النقاز بدلا منه ثم دفع جهاز سموحة بعمرو بركات بدلا من أوميد أوكرى فى الدقيقة 53 ونجح النقاز فى صناعة هدف محقق فور نزوله بعد تحويله لكرة رائعة على رأس أوباما الذى حولها تجاه مرمى سموحة ولكن أنقذها أبو جبل ببراعة فى الدقيقة 56.