انت الان تتابع صن داونز: نشعر بالارتباك بسبب تغيير ملعب لقاء الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد محمد ٠٣ أبريل ٢٠١٩ - ٠٥:٣٢ م
صن داونز
أكد خالد علي المنسق العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز، أن الفريق الجنوب إفريقي، يشعر بالارتباك، نتيجة التغييرات المستمرة للملاعب، التي يخوض عليها الأهلي مواجهاته، خاصة أن الفريق الجنوب إفريقي لا يعلم الملعب الذي سيخوض عليه لقاء إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، والفنادق الخاصة، التي من المنتظر أن تنزل فيها بعثة الفريق، مشيرًا إلى أنهم حجزوا كل شيء في الإسكندرية لكنهم فوجئوا، بنقل المباراة من جانب الاتحاد الإفريقي، إلى استاد السويس.
وتحدث المنسق العام لفريق صن داونز في تصريحات، عبر راديو أون سبورت، قائلًا: "نشعر بالارتباك بسبب التغييرات المستمرة في الملاعب، والفنادق الخاصة وعدم تحديد مكان نهائي، حجزنا كل شيء بالإسكندرية بعد معاينة الملاعب وفنادق الإقامة وأماكن التدريبات، ثم فوجئنا بخطاب رسمي من الاتحاد الإفريقي بنقل المباراة إلى
وأضاف: "نعاين حاليا استاد السويس الذي نعتبره جيدا، ونحاول توفير مكان إقامة، ولا نعلم شيئا عن إصرار الأهلي على إقامة المباراة في برج العرب أو المقاولون العرب، خاصة أننا وفرنا كل شيء من أجل راحة الأهلي في جنوب إفريقيا".
واختتم: "نتوقع وجود جماهير من جنوب إفريقيا، لمساندة الأهلي أمام صن داونز في مباراة الذهاب حيث يحظى فريق القلعة الحمراء بشعبية كبيرة هناك، لكننا واثقون من تحقيق نتائج جيدة".
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