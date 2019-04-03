الزمالك يتقدم على سموحة في الشوط الأول

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تحرير:محمد حسن صيام ٠٣ أبريل ٢٠١٩ - ٠٧:٥٣ م
الزمالك
انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وسموحة في الجولة الرابعة والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز بتقدم الفارس الابيض بهدف دون رد في المباراة التي يستضيفها بتروسبورت بالتجمع الخامس. الزمالك بدأ المباراة، ضاغطًا، لخطف هدف سريع، وفي الدقيقة الثالثة، انفرد محمود عبدالمنعم كهربا، بالمرمى وسدد كرة أرضية بيسراه، أمسك بها أبو جبل حارس مرمى فريق سموحة، وفي الدقيقة 5، أرسل حازم إمام كرة عرضية، استقبلها فرجاني ساسي برأسية مرت بجوار قائم سموحة، وبعد مرور دقيقتين عاد ساسي وسدد كرة قوية من ركلة حرة مباشرة، مرت أعلى العارضة.
التهديد الأول لفريق سموحة، جاء في الدقيقة 18، بتسديدة من ايمو مو، لكنها اصطدمت بمدافع الزمالك وذهبت لركلة ركنية، مرت دون خطورة على مرمى جنش، وفي الدقيقة 20 توغل أحمد سيد زيزو من الجهة اليسرى، وأرسل عرضية، استقبلها خالد بوطيب بتسديدة مرت بجوار القائم. وفي الدقيقة 35، أرسل فرجاني ساسي بينية رائعة، إلى
وفي الدقيقة 35، أرسل فرجاني ساسي بينية رائعة، إلى خالد بوطيب، داخل منطقة الجزاء، واحتسب الحكم ركلة جزاء للزمالك، بعد عرقلته من كريم يحيى، نفذها ساسي فرجاني بنجاح، بعدما سدد الكرة على يسار أبو جبل، معلنًا عن هدف التقدم للزمالك.
وكان فريق نادي الزمالك قد تعادل سلبيًا في مباراة القمة 117 التي جمعت بينه وبين غريمه التقليدي الأهلي الأحد الماضي في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث ظل الوضع كما هو عليه بالنسبة لمركزي الفريقين في جدول الدوري.
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