انت الان تتابع الزمالك يتقدم على سموحة في الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٠٣ أبريل ٢٠١٩ - ٠٧:٥٣ م

الزمالك

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وسموحة في الجولة الرابعة والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز بتقدم الفارس الابيض بهدف دون رد في المباراة التي يستضيفها بتروسبورت بالتجمع الخامس. الزمالك بدأ المباراة، ضاغطًا، لخطف هدف سريع، وفي الدقيقة الثالثة، انفرد محمود عبدالمنعم كهربا، بالمرمى وسدد كرة أرضية بيسراه، أمسك بها أبو جبل حارس مرمى فريق سموحة، وفي الدقيقة 5، أرسل حازم إمام كرة عرضية، استقبلها فرجاني ساسي برأسية مرت بجوار قائم سموحة، وبعد مرور دقيقتين عاد ساسي وسدد كرة قوية من ركلة حرة مباشرة، مرت أعلى العارضة.

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التهديد الأول لفريق سموحة، جاء في الدقيقة 18، بتسديدة من ايمو مو، لكنها اصطدمت بمدافع الزمالك وذهبت لركلة ركنية، مرت دون خطورة على مرمى جنش، وفي الدقيقة 20 توغل أحمد سيد زيزو من الجهة اليسرى، وأرسل عرضية، استقبلها خالد بوطيب بتسديدة مرت بجوار القائم. وفي الدقيقة 35، أرسل فرجاني ساسي بينية رائعة، إلى