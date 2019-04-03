انت الان تتابع رونالدو يسخر من لاعبي بلد الوليد بسبب ركلات الجزاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠٣ أبريل ٢٠١٩ - ٠٣:٥٨ م
رونالدو
انتقد الأسطورة البرازيلي رونالدو، مالك نادي بلد الوليد الإسباني، لاعبي فريقه بعدما أهدروا الكثير من النقاط هذا الموسم في الليجا، حيث يحتل بلد الوليد، المركز الـ 17 بجدول ترتيب الليجا برصيد 30 نقطة بعد خوض 29 مباراة، وقال رونالدو في تصريحات أبرزتها صحيفة صن البريطانية، اليوم الأربعاء: "حصلنا على 5 ركلات جزاء هذا العام في بلد الوليد، ولكننا أهدرنا جميع الركلات، ربما يجب أن أذهب بنفسي للتسديد، وركلات الجزاء شيء مخيف، لأن تسديدها يحتاج إلى مسؤولية كبيرة".
ووجه رونالدو، رسالة إلى مواطنه نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي (الذي سجل 60 هدفًا مع المنتخب البرازيلي أقل بهدفين فقط عن رقم رونالدو)، قائلًا: "ستتفوق علي كمهاجم رفقة منتخب البرازيل، الأمر مجرد مسألة وقت. أنت شاب ولديك الكثير من الأهداف أمامك لتحقيقها". وأكمل مالك بلد الوليد: "اللعب
وأكمل مالك بلد الوليد: "اللعب بقميص منتخب البرازيل كان حلم الطفولة بالنسبة لي. لقد كبرت وأنا أشاهد كأس العالم، وهذا يزيد من شغفنا بكرة القدم، واللعب للمنتخب الوطني هو أفضل طريقة لإظهار مدى حبي واحترامي للبرازيل، والجميع يعيش حلمًا بأن يصبح لاعب كرة قدم، وفجأة يصبح محبوبًا من جانب الآلاف من الأطفال. هذا أمر ممتع للغاية".
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