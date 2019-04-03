انت الان تتابع إذاعة مونت كارلو: نقل بيليه إلى مستشفى بباريس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد جمال ٠٣ أبريل ٢٠١٩ - ٠٤:٣٨ م

بيليه

ذكرت الخدمة الرياضية بموقع إذاعة مونت كارلو أن نجم الكرة البرازيلية بيليه نُقل إلى مستشفى في باريس في وقت متأخر، أمس الثلاثاء. جاء ذلك عقب حضوره في حدث اجتماعي في باريس مع اللاعب الفرنسي كيليان مبابي. وكان الأسطورة البرازيلية بيليه صرح في أثناء اللقاء مازحًا بأن مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان، يحاول تقليده، مشيرا إلى ضرورة استمرار اللاعب على هذا الأداء من أجل حصد جائزة الأفضل في العالم. وأحرز صاحب الـ20 عامًا حتى الآن 103 أهداف، لذلك فالجميع يتحدث عن إمكانية اللاعب الشاب تخطي عدد الأهداف التي سجلها بيليه، إذ سجل 1025 هدفًا في مسيرته الكروية.

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وأضاف الموقع أن حالة بيليه ليست خطيرة، وأنه دخل المستشفى "كإجراء احترازي" بعد إصابته بنزلة برد شديدة عقب حضوره في حدث اجتماعي في باريس مع مبابي. وتحدث بيليه في أثناء اللقاء لصحيفة "لو باريسيان" الفرنسية قائلا وهو يمزح: "كيليان مبابي يحاول تقليدي". وتابع قائلا: "كيليان لا يحتاج إلى ترك باريس سان جيرمان