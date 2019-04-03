انت الان تتابع ساعات وأظرف.. حكاية 4 فضائح ورطت مسؤولين بكرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلم أن هناك بعض الأشخاص المتظاهرين بالتقوى. إذا كنتم أتقياء يا أصدقائي، فاذهبوا إلى الكنيسة، لكن الحقيقة هي أننا هنا للعمل، هكذا يفكر بعض مسؤولي كرة القدم

راينهارد جريندل.. هو الاسم الذي أثار الكثير من الجدل أمس، بعدما أعلن استقالته من رئاسة الاتحاد الألماني لكرة القدم، بسبب تلقيه ساعة فاخرة من رجل أعمال أوكراني، منتهكًا بالتالي كل القوانين من خلال التربح من مركزه، وهناك الكثير من الفضائح الأخرى في عالم كرة القدم المتعلقة بالرشاوى والهدايا. ولمونديال قطر نصيب الأسد من قصصها والتي تظهر على الساحة بشكل مستمر من قبل الصحف الأجنبية، وهناك العديد من قصص الهدايا الأخرى التي أطاحت بالمسؤولين من مناصبهم وأجبرت البعض الآخر على الاستقالة والتي نستعرضها كالآتي:

- رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم دخل رئيس الاتحاد الإنجليزي السابق جريج دايكي في جدل كبير في عام 2014، بعدما اعترف بأنه بدون قصد كسر القواعد الخاصة بأخلاقيات الفيفا، بقبوله الحصول على ساعة ثمنها 16 ألف جنيه إسترليني أثناء مونديال البرازيل. وطالبت حينها لجنة أخلاقيات الفيفا كل مسؤولي كرة القدم بإعادة



دخل رئيس الاتحاد الإنجليزي السابق جريج دايكي في جدل كبير في عام 2014، بعدما اعترف بأنه بدون قصد كسر القواعد الخاصة بأخلاقيات الفيفا، بقبوله الحصول على ساعة ثمنها 16 ألف جنيه إسترليني أثناء مونديال البرازيل. - رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدمدخل رئيس الاتحاد الإنجليزي السابق جريج دايكي في جدل كبير في عام 2014، بعدما اعترف بأنه بدون قصد كسر القواعد الخاصة بأخلاقيات الفيفا، بقبوله الحصول على ساعة ثمنها 16 ألف جنيه إسترليني أثناء مونديال البرازيل. وطالبت حينها لجنة أخلاقيات الفيفا كل مسؤولي كرة القدم بإعادة 65 ساعة من نوع "Parmigiani"، ومن بينهم رئيس الاتحاد الإنجليزي. وأكد رئيس الاتحاد الإنجليزي السابق أنه تلقى بالفعل تلك الساعة في أعقاب تحقيقات لجنة أخلاقيات الفيفا، والتي أكدت أن الاتحاد الإنجليزي كان من بين الاتحادات التي تلقت هدايا من قبل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم. وتنص قوانين الفيفا على عدم حصول رؤساء الاتحادات على أي هدايا طالما أن تلك الهدايا غير رمزية أو ليس لها قيمة مالية كبيرة، حيث يجب على المسؤولين معرفة ثمن أي هدية قبل الحصول عليها. Advertisements وقال دايكي إنه أثناء اجتماع للفيفا في مدينة ساو باولو، وجد حقيبة في غرفته بالفندق يوجد بها ساعة، ولم يكن يعرف قيمتها، ولم يقترب منها حتى عاد إلى إنجلترا من جديد. وأعرب دايكي حينها عن ترحيبه بتحقيق الفيفا وترحيبه بإعادة الساعة من جديد إلى الفيفا، والذي سيعمل بدوره على استغلال ثمنها في أنشطة خيرية بالبرازيل.

- رئيس اتحاد الكونكاكاف

نشرت صحيفة "تليجراف" البريطانية مقطع فيديو لرئيس اتحاد الكونكاكاف السابق جاك ورانر، وهو يحاول أن يشرح لمسؤولين في الاتحادات الأخرى ضرورة تقبل الهدايا من القطرى محمد بن همام، من أجل دعمه في صراعه السابق لترأس الاتحاد الدولي لكرة القدم على حساب جوزيف بلاتر. - رئيس اتحاد الكونكاكافنشرت صحيفة "تليجراف" البريطانية مقطع فيديو لرئيس اتحاد الكونكاكاف السابق جاك ورانر، وهو يحاول أن يشرح لمسؤولين في الاتحادات الأخرى ضرورة تقبل الهدايا من القطرى محمد بن همام، من أجل دعمه في صراعه السابق لترأس الاتحاد الدولي لكرة القدم على حساب جوزيف بلاتر. وحاول بن همام شراء أصوات اتحاد الكونكاكاف من خلال توزيع أظرف مالية تضمن الواحد منها 40 ألف دولار، ليتم بعدها إيقاف بن همام مدى الحياة، ليستقيل بعدها وارنر من جميع مناصبه التي يشغلها داخل منظمة كرة القدم الدولية بعد اتهامه في فضيحة شراء الأصوات. وكان بن همام يرغب عند قدومه إلى المنطقة الكاريبية في حشد الأصوات لصالحه، بتقديمه هدايا من نوع آخر من خلال لوحات فضية وأقمشة وتماثيل، وخشى أن يكون الأمر مكشوفًا من خلال الحمل الثقيل الذي سيحضره، ليقترح عليه وارنر أن يقدم قيمة تلك الهدايا في صورة أموال، وسيقوم الاتحاد الكاريبي بتوزيعها على الأعضاء حتى لا ينكشف الأمر. وقال وارنر خلال مقطع الفيديو للمسؤولين إنه يمكنه إعادة أموال بن همام إن رفضوا، قائلًا: "أعلم أنه هناك بعض الأشخاص المتظاهرين بالتقوى. إذا كنتم أتقياء يا أصدقائي، فاذهبوا إلى الكنيسة، لكن الحقيقة هي أننا هنا للعمل".

- رئيس الاتحاد الغاني لكرة القدم

أعلن وزير - رئيس الاتحاد الغاني لكرة القدمأعلن وزير الرياضة الغاني مصطفى عبد الحميد العام الماضي، حل اتحاد كرة القدم بعد أيام من إيقاف الفيفا لرئيس الاتحاد الغاني السابق لكرة القدم كويسي نيانتاكي، وذلك بعدما التقط له مقطع فيديو داخل غرفة في أحد الفنادق وهو يتلقى رشوة قيمتها 65 ألف دولار من رجل أعمال مزعوم، قال إنه يرغب في رعاية الدوري الغاني. وأكدت الحكومة الغانية أن الفساد الذي تم كشفه جعل من المستحيل أن تتجاهل الرئاسة الأمر، ليتم حل اتحاد الكرة، بعد لقاء مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا.

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