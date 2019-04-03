انت الان تتابع اتحاد الكرة للزمالك: «عايزين باقي فلوس الحكام» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم أحمد ٠٣ أبريل ٢٠١٩ - ٠٣:٥١ م

اتحاد الكرة

طلب اتحاد الكرة من إدارة نادي الزمالك إرسال 5 آلاف دولار، باقي مبلغ استقدام طاقم الحكام الأجنبي لمباراة الزمالك وسموحة، المؤجلة من الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري الممتاز (2018- 2019)، والتي تقام في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، حيث أرسلت القلعة البيضاء "شيك" بقيمة 20 ألف دولار فقط من إجمالي المبلغ المتفق عليه، واضطر اتحاد الكرة للموافقة على استقدام الحكام بهذا المبلغ، على أن يتم إرسال باقي المبلغ لاحقا.

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وأعلنت لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح، عن أسماء طاقم التحكيم الذي سيدير مواجهة نادي الزمالك أمام نظيره سموحة، وأسندت اللجنة المباراة إلى طاقم تحكيم برتغالي بقيادة جوان بينرو، ويعاونه كل من بيدرو موتا، مساعدًا أول، وبرونو خودريجيس مساعدًا ثانيا، ومانويل أوليفر حكمًا رابعًا. ويحتل نادي الزمالك المركز