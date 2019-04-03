انت الان تتابع مدرب الإسماعيلي يكشف استعدادات الدراويش لبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد حسن صيام ٠٣ أبريل ٢٠١٩ - ٠٤:٤٥ م
الإسماعيلي
أكد أحمد قناوي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، سعادة الجهاز الفني واللاعبين بالفوز الذي حققه الدراويش على المقاولون العرب في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الممتاز، حيث قال المدرب العام للإسماعيلي في تصريحات إذاعية اليوم الأربعاء": "سعيد جدا بالفوز والوصول للنقطة 35، واللاعبون قادرون على مواصلة الانتصارات". وأضاف أحمد قناوي خلال تصريحاته أن الفوز على فريق ذئاب الجبل يزيل الضغط من على الفريق ويساهم في تقديم نتائج مميزة خلال مشوار الفريق ببطولة الدوري المصري الممتاز.
وأكمل المدرب العام للدراويش بأن مواجهة فريق بيراميدز صعبة جدا لكن الفريق يستعد لها بكل جدية، مؤكدًا أن الفريق سيدخل المباراة من أجل اقتناص الثلاث نقاط فقط لا غير من أجل المنافسة على المربع الذهبي. وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي فوزًا غاليًا على نظيره المقاولون العرب بهدفين دون رد، في
وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي فوزًا غاليًا على نظيره المقاولون العرب بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز والتي استضافها ملعب الجيش الثالث بالسويس، ليرفع رصيده إلى النقطة 35 في المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز وهو الفوز التاسع له منذ انطلاق بطولة الدوري سبتمبر الماضي.
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