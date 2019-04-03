الان تتابع عاجل ..الانضباط : إيقاف لاعب نادي الاتفاق حسين سيد 4 مباريات رسمية وإلزامه بدفع 40 ألف ريال والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأربعاء، إيقاف لاعب نادي أحد ماجد هزازي مباراة واحدة وهي مباراة الإيقاف التلقائي، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) ريال.
كما أصدرت اللجنة قرارا بإيقاف لاعب نادي الاتفاق حسين سيد 4 مباريات رسمية، تخصم منها مباراة الإيقاف التلقائي، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (40,000) ريال.
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