الزمالك ضد سموحة في الشوط الأول: ساسي يتقدم للأبيض بهدف (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجّل التونسي فرجاني ساسي نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الهدف الأول للزمالك في شباك نظيره سموحة باللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا باستاد بتروسبورت والمؤجل من الجولة 24 بالدوري الممتاز . وسجل ساسي الهدف من ركلة جزاء حصل عليها المغربي خالد بوطيب وأودع الكرة على يسار الحارس في الدقيقة 37 من عمر المباراة معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد . مباراة الزمالك وسموحه على ملعب بتروسبورت في الدوري المصري الممتاز مباراة الزمالك وسموحه على ملعب بتروسبورت في الدوري المصري الممتاز مباراة الزمالك وسموحه على ملعب بتروسبورت في الدوري المصري الممتاز مباراة الزمالك وسموحه على ملعب بتروسبورت في الدوري المصري الممتاز

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