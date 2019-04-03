شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يعلن تشكيل سموحة أمام الزمالك.. ثلاثي أجنبي في الهجوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن حسام حسن، مدرب نادي سموحة، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في بطولة الدوري. وشهد تشكيل الزمالك تواجد ديريك نسيبامبي في خط الهجوم، فيما يبدأ كريم يحيى كظهير أيمن وأحمد صبحي في مركز الظهير الأيسر. وجاء تشكيل سموحة كالتالي: حارس: محمد أبوجبل. Advertisements الدفاع: كريم يحيى- السيد فريد – محمود منصور – أحمد صبحي. الوسط: إسلام صالح – محمود سامي. أمامهم: إيدي أومومو- أوميد أوكري- شريف رضا الهجوم: ديريك نسيبامبي. فيما جاءت دكة البدلاء كالتالي: أحمد الشيخ – محمد حمدي زكي – عمرو بركات – عمرو الحبشي – محمد كاناريا – أحمد مصطفى «زيزو» – شيخ بامبا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حسام حسن يعلن تشكيل سموحة أمام الزمالك.. ثلاثي أجنبي في الهجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.