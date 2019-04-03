شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يعلن تشكيل الزمالك أمام سموحة.. بهاء مجدي بدلًا من جمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن كريستيان جروس المدير الفني للزمالك التشكيل الرسمي لمواجهة سموحة، وغاب عنها عبدالله جمعة وحل بهاء مجدي بدلا منه. وجاء تشكيل الزمالك أمام سموحة كالتالي: حارس: محمود عبدالرحيم «جنش». الدفاع: بهاء مجدي – محمد عبدالغني – محمود حمدي «الونش» – حازم إمام. الوسط: فرجاني ساسي – طارق حامد. Advertisements أمامهم: محمود عبدالمنعم «كهربا» – يوسف إبراهيم «أوباما»- أحمد سيد «زيزو». الهجوم: خالد بوطيب. وجاءت دكة بدلاء الزمالك كالتالي: حارس: عماد السيد. الدفاع: محمد عبدالسلام – محمود علاء- حمدي النقاز. الوسط: محمد إبراهيم- محمود عبدالعزيز- إبراهيم حسن. الهجوم: عمر السعيد.

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