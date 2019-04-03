شكرا لقرائتكم الانضباط ترفض استئناف حسين سيد وتثبت العقوبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة السعودي تثبيت العقوبة المفروضة على المصري حسين سيد، لاعب الاتفاق، بعدما وافقت لجنة الاستئناف على قبول طعنه على عقوبة إيقافه 4 مباريات وتغريمه 40 ألف ريال.

وقالت الانضباط في بيان نشره اتحاد الكرة يوم الأربعاء عبر "تويتر" : قام حسين سيد بالاعتراض على الحكم بارتكاب أفعال عدوانية تجاهه، في الدقيقة 90+12 خلال مباراة النصر والاتفاق في 8 مارس الماضي، مما أدى إلى طرده مباشرة.

وكانت الاستئناف وافقت على قبول طعن اللاعب المصري، وقررت إرجاع ملف القضية إلى لجنة الانضباط.

كما أوقفت الانضباط ماجد هزازي لاعب أحد مباراة واحدة "مباراة الإيقاف التلقائي" مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، لاستخدامه اللعب العنيف ضد لاعب الفريق المنافس خلال مباراة أحد أمام الشباب.