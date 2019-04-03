شكرا لقرائتكم صحف إسبانيا: أومتيتي ظهر بشكل "كارثي" ضد فياريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتقدت صحيفة "ماركا" الإسبانية يوم الأربعاء اللاعب الفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع نادي برشلونة الإسباني، مؤكدة أنه ارتكب عدة أخطاء كارثية خلال مباراة فريقه يوم الثلاثاء أمام مضيفه فياريال ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني "الليغا".

وأشارت "ماركا" إلى أن أومتيتي ارتكب بعض الأخطاء، في إطار الحالة الكارثية لدفاع برشلونة ، تسببت في هدفين لفياريال في مرمى فريقه.

وقالت "ماركا" أن دفاع برشلونة مر بليلة سيئة يوم الثلاثاء، وأن الجانب الأكبر من سوء الحظ كان من نصيب أومتيتي الذي كان يفقد الكرات بسهولة ويهديها إلى المنافس، كما أنه لم يحسن التمركز في العديد من الهجمات وظهر عليه البطء الشديد في التحرك وخاصة في الهدف الرابع لفياريال.

وأوضحت "ماركا" أن مباراة فياريال لم تكن المباراة الأولى التي يظهر فيها أومتيتي بشكل سيء، مشيرة إلى أن أرقامه في المباريات الأخيرة تكشف مدى تراجع مستواه الفني مؤخرا، ولا يمكن لأحد أن يؤكد ما إذا كانت المتاعب التي عانى منها أومتيتي في ركبته اليسرى، والتي تسببت في ابتعاده عن الملاعب طوال بضعة أشهر، هي السبب المباشر لهذا التراجع في الأداء.

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وذكرت الصحيفة الإسبانية أن المباريات الأربع الأخيرة التي شارك فيها أومتيتي، استقبلت شباك برشلونة ثمانية أهداف، بواقع أربعة أهداف أمام فياريال وهدفين أمام إشبيلية وهدف أمام كل من رايو فايكانو وأتلتيكو مدريد.

وأعادت الحالة الفنية الباهتة للمدافع الفرنسي فتح الجدل مرة أخرى حول استمراره مع برشلونة، الذي يحتاج إلى أموال لتمويل الصفقات الجديدة، التي سيكون من بينها، أو بالأحرى على رأسها، صفقة ضم المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، نجم أياكس أمستردام الهولندي.

وتحدثت وسائل الإعلام الإسبانية المختلفة خلال اليومين الماضيين عن رحيل بعض من نجوم النادي الكاتالوني خلال الفترة القادمة، أبرزهم فليبي كوتينيو وايفان راكتيتش و ياسبر سيلسن، بالإضافة إلى أومتيتي.

ولكن النجم الفرنسي لا يرغب في الرحيل عن قلعة "كامب نو"، معقل برشلونة، حيث أنه مقتنع تماما بأنه قادر على العودة للتشكيلة الأساسية للفريق عندما يتعافى تماما من إصابته، ومع ابتعاد أومتيتي عن المشاركة في المباريات بداعي الإصابة، بدأ نجم المدافع الفرنسي الأخر، كليمنت لينغليه، في البزوغ مع برشلونة وبات يشكل مع المخضرم جيرارد بيكيه ثنائيا دفاعيا متفاهما، ولذلك سيجد أومتيتي صعوبة بالغة للعودة للتشكيلة الأساسية مرة أخرى والتألق من جديد كما فعل في الموسم الماضي.