شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ساسى الرايق يسجل أول أهداف الزمالك أمام سموحة من ركلة جزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز فرجانى ساسى الهدف الأول للزمالك أمام سموحة من ركلة جزاء فى الدقيقة 38 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد بترو سبورت، ضمن مؤجلات الجولة 24 من الدورى الممتاز، وتعامل اللاعب التونسي بروقان أثناء تسديد ركلة الجزاء وسددها على طريقة بانينكا الشهيرة، والطريف أنه قام بتحية الحارس أبوجبل بعد أن سكنت الكرة مرماه.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمود جنش. خط الدفاع: حازم إمام، محمود الونش، محمد عبد الغنى، بهاء مجدى. خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وكهربا. خط الهجوم: خالد بوطيب.

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ويضم تشكيل سموحة كلاً من.. حراسة المرمى: محمد أبوجبل. خط الدفاع: أحمد صبحي والسيد فريد ومحمود منصور وكريم يحيى. خط الوسط: إسلام صالح شريف رضا ومحمود سامي وايدي ايمومو. خط الهجوم: أوميد أوكري وديريك نسيبامبي.

ويبحث الزمالك أمام سموحة عن استعادة صدارة الدورى الممتاز حيث يحتل المركز الثانى برصيد 54 نقطة خلف الأهلى صاحب المركز الأول حاليا برصيد 55 نقطة ولكن لعب الفريق الأحمر 24 مباراة بينما خاض الأبيض قبل مباراة سموحة 23 مباراة فيما يتواجد الفريق السكندرى فى المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة بعد خوضه 26 مباراة.