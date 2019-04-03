شاهد.. بتروسبورت قبل 120 دقيقة من موقعة الزمالك وسموحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أعداد قليلة من جمهور الزمالك فى التوافد على ملعب بتروسبورت قبل ساعتين من مواجهة سموحة، فى المباراة المقرر إقامتها فى السابعة من مساء اليوم، على استاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع والعشرين بالدورى الممتاز.

وتواجد أعداد قليلة من جمهور الزمالك فى مدرج الأولى يسار بينما جاءت المدرجات المواجهة للمقصورة الرئيسية خالية من الجمهور قبل ساعتين من المباراة المرتقبة بين الفريقين.

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ويبحث الزمالك أمام سموحة عن استعادة صدارة الدورى الممتاز حيث يحتل المركز الثانى برصيد 54 نقطة خلف الأهلى صاحب المركز الأول حاليا برصيد 55 نقطة ولكن لعب الفريق الأحمر 24 مباراة بينما خاض الأبيض قبل مباراة سموحة 23 مباراة فيما يتواجد الفريق السكندرى فى المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة بعد خوضه 26 مباراة.



بتروسبورت قبل 120 دقيقة من موقعة الزمالك وسموحة