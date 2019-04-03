شكرا لقرائتكم خبر عن "30 دقيقة" التعادل "قائم" بين الزمالك وسموحة.. و"بوطيب" يهدر التقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 30 دقيقة من عمر مباراة الزمالك وسموحة، فى المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع والعشرين بالدورى الممتاز.

يبحث الزمالك أمام سموحة عن استعادة صدارة الدورى الممتاز حيث يحتل المركز الثانى برصيد 54 نقطة خلف الأهلى صاحب المركز الأول حاليا برصيد 55 نقطة ولكن لعب الفريق الأحمر 24 مباراة بينما خاض الأبيض قبل مباراة سموحة 23 مباراة فيما يتواجد الفريق السكندرى فى المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة بعد خوضه 26 مباراة.

بدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالى:"محمود جنش فى حراسة المرمى، حازم إمام، محمود الونش، محمد عبد الغنى، بهاء مجدى فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وكهربا فى خط الوسط، خالد بوطيب فى خط الهجوم".

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فيما دخل سموحة المباراة بتشكيل مكون من:"محمد أبوجبل فى حراسة المرمى، أحمد صبحي والسيد فريد ومحمود منصور وكريم يحيى فى خط الدفاع، إسلام صالح شريف رضا ومحمود سامي وايدي إيمومو فى خط الوسط، أوميد أوكري وديريك نسيبامبي فى خط الهجوم".

ضغط الزمالك مبكراً على سموحة بحثا عن تسجيل الهدف الأول وانفرد كهربا بمحمد أبو جبل فى الدقيقة 2 ولكن سدد الكرة بيسراه ضعيفة فى يد حارس سموحة ثم مرر حازم إمام ظهير الزمالك عرضية فى الدقيقة 5 قابلها فرجانى ساسى برأسه جاءت بجانب القائم الأيسر لسموحة وواصل الأبيض هجماته وسط دفاع لسموحة مع محاولتين للفريق السكندرى على الجانب الهجومى.

فى الدقيقة 21، مرر بهاء مجدى كرة طولية رائعة إلى المنطلق أحمد زيزو ليتوغل داخل منطقة جزاء سموحة ويمررها إلى خالد بوطيب الذى حولها بغرابة بعيدا عن مرمى الفريق السكندرى ليستمر الأبيض فى محاولاته ولكن دون جدوى ليستمر التعادل السلبى.