شكرا لقرائتكم خبر عن "فيديو" أزرق فى أزرق .. مين جنش ومين لاعبى سموحة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتدى محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك، قميص أزرق وشورت أزرق، وهو نفس لون زى فريق سموحة، وذلك خلال المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد بترو سبورت، ضمن مؤجلات الجولة 24 من الدورى الممتاز، فى موقف غريب ويخالف اللوائح المنظمة للمباريات والتى تنص على ضرورة أن يرتدى الحراس ألوان مخالفة للفريق المنافس، وهى الأمور التى من المفترض الاتفاق عليها فى الاجتماع الفنى للمباراة وأن يراعيه حكم اللقاء والمراقب.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمود جنش. خط الدفاع: حازم إمام، محمود الونش، محمد عبد الغنى، بهاء مجدى. خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وكهربا. خط الهجوم: خالد بوطيب.

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ويضم تشكيل سموحة كلاً من.. حراسة المرمى: محمد أبوجبل. خط الدفاع: أحمد صبحي والسيد فريد ومحمود منصور وكريم يحيى. خط الوسط: إسلام صالح شريف رضا ومحمود سامي وايدي ايمومو. خط الهجوم: أوميد أوكري وديريك نسيبامبي.

ويبحث الزمالك أمام سموحة عن استعادة صدارة الدورى الممتاز حيث يحتل المركز الثانى برصيد 54 نقطة خلف الأهلى صاحب المركز الأول حاليا برصيد 55 نقطة ولكن لعب الفريق الأحمر 24 مباراة بينما خاض الأبيض قبل مباراة سموحة 23 مباراة فيما يتواجد الفريق السكندرى فى المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة بعد خوضه 26 مباراة.