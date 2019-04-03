شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يكتسح الجمارك 8 / 0 وديا استعدادا للزمالك بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق المصرى على نظيره فريق الجمارك بثمانية أهداف مقابل لا شىء في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم على إستاد بورسعيد ، استعدادًا لمباراة الزمالك المرتقبة ، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز ، وادارها طاقم تحكيم مكون من ابراهيم محجوب حكمًا للساحة ، يعاونه كلٍ من اسلام عفيفي ، حسن جودة كمساعدين.

دفع ايهاب جلال المدير الفنى على مدار الشوطين بتشكيل مكون من محمود السيد في حراسة المرمى ، محمد جابر (مصطفى مارسيلو) ، محمد صالح ، حسام اشرف (الحسيني سمير) ، فريد شوقي (محمد شطة) ، عمر كمال عبد الواحد (عبد الرحمن زين) لخط الظهر ، ايزي ايميكا ( مصطفى اكرم) ، عبد الله بيكا (ايمن ندا) كثنائي ارتكاز لخط الوسط ، فيما لعب الثنائي حسين رجب (عبد الناصر دي ماريا) ، ايزيكال باسي ( أحمد ياسر) خلف رأس الحربة الوحيد محمد جريندو.