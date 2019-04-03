شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض مواجهة أغادير فى السويس بعد الحصول على موافقة كاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى عز أحمد رئيس منطقة السويس لكرة القدم، إخطاراً رسمياً من اتحاد الكرة بنقل مباراة الزمالك وحسنية أغادير من استاد برج العرب إلى استاد الجيش بالسويس، وذلك فى إياب دور ربع النهائى من الكونفدرالية والذى سيقام يوم 14 من شهر أبريل الجارى.

جاء خطاب اتحاد الكرة إلى منطقة السويس لكرة القدم من أجل التحضير للمباراة بعد الحصول على موافقة الاتحاد الأفريقى حول نقل المباراة، على أن يتوجه الزمالك غدا الخميس، إلى المغرب، من أجل خوض مواجهة أغادير فى ذهاب هذا الدور يوم الأحد القادم.

ويرتبط الزمالك بمواجهة مع سموحة، فى السابعة من مساء اليوم الأربعاء، على استاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع والعشرين بالدورى الممتاز.