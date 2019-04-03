شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الزمالك تسب حسام وإبراهيم حسن قبل انطلاق مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت جماهير الزمالك، بتوجيه السباب للتوأم حسام وإبراهيم حسن المدير الفنى لفريق سموحة ومدير الكرة، قبل إنطلاق المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد بترو سبورت، ضمن مؤجلات الجولة 24 من الدورى الممتاز.
ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمود جنش. خط الدفاع: حازم إمام، محمود الونش، محمد عبد الغنى، بهاء مجدى. خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وكهربا. خط الهجوم: خالد بوطيب.
ويضم تشكيل سموحة كلاً من.. حراسة المرمى: محمد أبوجبل. خط الدفاع: أحمد صبحي والسيد فريد ومحمود منصور وكريم يحيى. خط الوسط: إسلام صالح شريف رضا ومحمود سامي وايدي ايمومو. خط الهجوم: أوميد أوكري وديريك نسيبامبي.
ويبحث الزمالك أمام سموحة عن استعادة صدارة الدورى الممتاز حيث يحتل المركز الثانى برصيد 54 نقطة خلف الأهلى صاحب المركز الأول حاليا برصيد 55 نقطة ولكن لعب الفريق الأحمر 24 مباراة بينما خاض الأبيض قبل مباراة سموحة 23 مباراة فيما يتواجد الفريق السكندرى فى المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة بعد خوضه 26 مباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر جماهير الزمالك تسب حسام وإبراهيم حسن قبل انطلاق مواجهة سموحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.